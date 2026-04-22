Взяв за руку і висловив підтримку Україні. Тернополянка у Нью-Йорку зустріла Деніела Редкліффа — фото та історія

Дівчина з Тернополя у США зустріла одразу двох зірок фільмів про Гаррі Поттера — Тома Фелтона та Деніела Редкліффа, з останнім їй вдалося навіть поспілкуватися.

Про це українка Діана Паско розповіла у соцмережах.

«Зустріла днями Гаррі Потера (Даніеля Редкліфа) і Драко (Тома Фелтона). Даніель як почув, що я з України одразу підійшов взяв за руку, запитав, як я. Було видно співчуття і підтримку в його очах і підписав українську марку з воєнним кораблем. Найкращий актор з дитинства», — розповіла Діана у коментарі під публікацією співачки Джамали, яка попросила «накидати» їй добрих новин.

 

 
Допис Джамали, у коментарях якого українка розповіла про зустріч із зіркою Гаррі Поттера / Фото: Скриншот

Як розповіла дівчина у своїх особистих акаунтах, вона відвідала вистави у Нью-Йорку, у яких грали Том Фелтон та Деніел Редкліфф.

З останнім, за словами українки, навіть вдалося поспілкуватися після шоу.

«Коли почув, що я з України, схопив мене за руку і одразу почав розпитувати, як я і як довго я тут», — емоційно розповідає тернополянка.

Також актор сказав, що буде радий бачити Діану ще, а також підписав листівку з України.

«В очах було співчуття і видно, що хотів сказати, що підтримує Україну. Такий милий», — підсумувала свій допис Діана Паско.

«Том Фелтон був неймовірний на Бродвейському шоу, коли грав Драко Малфоя. Ніколи не забуду той день та емоції, які пережила», — розповіла Діана в іншій публікації — в соцмережі Instagram.

 
Публікація користувачки в Instagram / Фото: Скриншот

