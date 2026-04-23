Майже два роки надії, – Ангелом додому повертається Анатолій Кривінський з Тернопільщини

Знову сумна звістка прийшла до ще однієї родини, які молились, вірили та сподівались, що “зниклий безвісти” не “загиблий”…

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 10 серпня 2024 року в результаті скиду БпЛА противника в районі н.п. Спірне Донецької області, загинув солдат КРИВІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ, 1983 року народження, житель с. Озеряни Борщівської громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!