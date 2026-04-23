Понад 23 тисячі послуг за три місяці: як податкова Тернопільщини впроваджує безбар’єрність

Упродовж січня–березня 2026 року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області надали 23 628 адміністративних послуг. У податковій наголошують: головний акцент сьогодні — на доступності, простоті та зручності для громадян.

Найбільше звернень стосувалися базових і найбільш затребуваних послуг. Зокрема, 7 489 жителів області отримали картки платника податків або внесли відповідні дані до паспорта. Ще 4 692 громадянина звернулися за довідками про доходи з Державного реєстру фізичних осіб, 3 254 — отримали витяги з реєстру платників єдиного податку, а 1 155 — довідки про відсутність заборгованості.

Водночас у податковій службі відзначають поступове зростання попиту на дистанційні сервіси. Значну частину послуг нині можна отримати онлайн — без відвідування установ, черг і витрат часу на поїздки. Це особливо важливо для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, а також усіх, хто прагне швидко вирішувати повсякденні питання.

Для тих, хто потребує особистої консультації, продовжує працювати Офіс податкових консультацій. Тут фахівці допомагають розібратися у складних ситуаціях, пояснюють норми законодавства доступною мовою та супроводжують громадян у вирішенні практичних питань.

У податковій підкреслюють: поєднання сучасних електронних сервісів і відкритого спілкування з фахівцями дозволяє створити безбар’єрне середовище, у якому кожен може отримати необхідну послугу швидко, зручно та без зайвих труднощів.