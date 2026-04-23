П’яна стрілянина у Бережанах і нічні постріли в Чорткові: небезпечні «розваги» на Тернопільщині

На спецлінії «102» та «112» у Тернопільській області фіксують зростання повідомлень про виявлення гранат, вибухових пристроїв і людей із предметами, схожими на зброю. Правоохоронці наголошують: кожен такий сигнал розцінюють як реальну загрозу життю та безпеці.

Поліція заявляє про повну готовність до оперативного реагування. Цілодобово чергують наряди спецпідрозділу КОРД, які негайно виїжджають на виклики та затримують підозрюваних.

Лише за останні дні зафіксовано три інциденти:

у Бережанах 48-річний чоловік, перебуваючи напідпитку, відкрив стрілянину в закладі громадського харчування — здійснив два постріли в землю з револьвера «Флобер»;

у Чорткові вночі затримали чоловіка, який стріляв із такого ж пістолета у громадському місці;

у Тернополі на масиві «Новий світ» мешканці повідомили про молодика з макетом автомата MP-40, який налякав людей та спричинив підняття всіх профільних служб по тривозі.

Усіх трьох порушників затримано, їх притягують до відповідальності за хуліганство.

Окрім цього, майже щодня правоохоронці вилучають із незаконного обігу бойові гранати, боєприпаси та вибухівку.

Поліція закликає громадян не жартувати зі зброєю та не наражати інших на небезпеку. Завдяки сучасним засобам відеоспостереження та оперативній роботі встановлення особи порушника — питання часу.

У разі виявлення підозрілих осіб або предметів мешканців просять негайно телефонувати на «102». Безпека громадян залишається пріоритетом, і на кожен виклик реагуватимуть швидко та професійно.