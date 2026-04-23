Святий Юрій відмикає землю: традиції, вірування і сакральні місця Тернопільщини

В той день, коли навколо весна уже буяє,

Відходить у минуле пора зимових бур,

І остаточно в світі тепло перемагає,

В той день до нас приходить святий Юр.

Олександр Шевченко

На 23 квітня припадає день святого Юрія, за язичницьких часів – день Ярила. Цього дня весна сходить на землю і вступає у свої права. Святий Юрій відмикає ключами землю, випускає тепло, росу, благословляє майбутні врожаї.

НА ЮРІЯ, ЩОБ БУВ ДОБРИМ УРОЖАЙ, САДИЛИ ОГІРКИ І ДИНІ

День святого Юрія на Тернопільщині завжди був у пошані, у багатьох населених пунктах краю освячували поля, щоб був добрим урожай. До сходу сонця збирали росу і вмивалися нею, щоб бути здоровими, а дівчата ще й красивими, цією росою кропили домашню птицю – «щоб плодилися курчата». Цього дня вперше виганяли худобу на пасовисько, її обов’язково гнали освяченою лозою – «щоб нечесть не чіпалася до тварин». Крашанками гладили худобу і коней по хребті, щоб вони були гладкими й здоровими. А ще наші предки вірили, що в день св. Юрія починає співати соловейко і вперше кує зозуля, що цього дня звірята сходяться докупи і розмовляють між собою, а потім знову розбігаються на цілий рік. Тому у день св. Юрія категорично заборонялося бити, сварити домашніх тварин – особливо собак і котів, навіть якщо вони й нашкодили.

Святого Юрія просять про допомогу: щоб був добрий врожай, при шкірних захворюваннях, коли вкусила змія, при хворобах домашніх тварин, зокрема, корів, коней і овець.

А ще наші прадіди вважали, що вода на Юрія має таку ж силу, що й на Водохреща і Стрітення. Тому на Юрія чистили й освячували сільські криниці, степові й лісові джерела. Ранкову воду з криниць на Юрія давали пити важкохворим, нею лікували рани, очі, поливали сади, окроплювали домашніх тварин.

СВЯТИЙ ЮРІЙ НА МАПІ ТЕРНОПІЛЛЯ

На честь Юрія названо село Юр’ямпіль («поселення Юрія у видолинку») на Борщівщині, до 1983 р. на Гусятинщині було село Юрківці, нині у складі села Васильківці.

Фіґури на честь св. Юрія є у таких селах Тернопільщини: Малі Заліщики на Бучаччині (капличка Матері Божої з ангелами і св. Юрієм, 2009 р.), Чагарі-Збаразькі, Буданів (поблизу колишніх монастирських келій кам’яна плита із зображенням святого) на Теребовлянщині. Також на Тернопільщині є багато церков, названих на честь цього святого, зокрема у селах Шельпаки на Підволочищині (біля неї є фіґура з вирізьбленими молитвами), Старе Місто на Підгаєччині, Товстолуг Тернопільського району, Шибалин на Бережанщині, Окопи на Борщівщині, Кокошинці на Гусятинщині, Дунів і Касперівці на Заліщанщині, Кобилля на Збаражчині, Мала Снігурівка на Лановеччині, Мшана на Зборівщині, а також капличка у с. Сков’ятин (поч. 20 ст.) на Борщівщині.

Святий Юрій – один із покровителів України, м. Збаража (зображений на гербі), с. Шманьківчики Чортківського району (зображений на гербі), головної святині Галичини та Львова – Собору святого Юра та опікун «Пласту». Його вважають покровителем військових, а також селян, м’ясників і пастухів.

Тож просимо святого Юрія, щоб оберігав Україну і наше вояцтво, а також про якнайшвидший всепереможний мир.

Віктор Юніят