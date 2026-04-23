На Тернопільщині молодик тяжко побив чоловіка і не памʼятає чому

Поліцейські затримали жителя Тернополя за підозрою в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.



До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні з травмою голови доправили 41-річного жителя Миколаївської області. Отримані ушкодження лікарі кваліфікували як тяжкі.



У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що травму потерпілому завдав його 29-річний знайомий – мешканець Тернополя.



За попередніми даними, чоловіки перебували в одній компанії. У якийсь момент зловмисник схопив пляшку з-під алкоголю та вдарив нею по голові потерпілого, спричинивши тяжке тілесне ушкодження, після чого втік.



Оперативники карного розшуку встановили місцеперебування фігуранта. Чоловік не зміг пояснити, що саме сталося між ним і потерпілим та з яких причин він завдав йому удару. Слідчі затримали його відповідно до ст. 208 КПК.



Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Потерпілий перебуває у медичному закладі.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу фігуранту.



Триває досудове розслідування.

Поділіться:









