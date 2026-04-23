У Шумську викрили підлітків, які нищили тротуар: відповідатимуть батьки

У Шумську правоохоронці встановили осіб, причетних до пошкодження тротуарної плитки в кількох локаціях міста. Йдеться про трьох підлітків, які вже визнали свою провину.

Як повідомив міський голова Вадим Боярський, порушників вдалося ідентифікувати завдяки роботі поліції та системі відеоспостереження — записи з різних камер зіставили між собою.

На батьків неповнолітніх склали адміністративні протоколи. Їх передадуть до суду для визначення штрафів. Окрім цього, родини зобов’яжуть відновити пошкоджені ділянки тротуару, які наразі ще не відремонтовані.

Зважаючи на вік підлітків, їхні імена не розголошують.

У громаді наголошують: система відеоспостереження в Шумську працює ефективно, тож усіх, хто нищить спільне майно або порушує закон, встановлюють і притягують до відповідальності.