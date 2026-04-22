Від 1861 року до сьогодення: у Тернополі презентували книгу про парк

У Тернополі відбулася незвична презентація краєзнавчого видання «Старий парк Тернополя» — її провели безпосередньо на локації, якій і присвячена книга.

Над проєктом працював творчий колектив Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини: Марина Ягодинська, Володимир Салук, Сергій Грабовий та Людмила Строцень.

Автори розповіли, що у книзі зібрано ілюстровану історію Старого парку від моменту його заснування у 1861 році до сьогодення. Видання охоплює періоди розквіту та занепаду парку, його трансформацію з популярного місця відпочинку на радянський меморіальний простір, а також сучасне переосмислення та плани реконструкції.

«Відображено процес його розвитку та змін, а також нове бачення функціонування парку, яке закладене у проєкті реконструкції», — зазначив Володимир Салук.

Книга містить унікальні ілюстрації — давні листівки, архівні світлини та матеріали з музейних і приватних колекцій. Частина з них оприлюднена вперше. Завдяки ґрунтовній дослідницькій роботі авторам вдалося відкрити нові, раніше невідомі сторінки історії парку та міста.

Важливість видання відзначила Світлана Байталюк, директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА. За її словами, книга розширює знання про місто та відкриває новий погляд на одну з улюблених локацій тернополян.

Після презентації, яка відбулася у парафіяльному будинку при церкві Зарваницької Матері Божої, для учасників провели екскурсію парком і місцями, описаними у виданні.