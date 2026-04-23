На Тернопільщині чоловік покусав і побив власну доньку

У Гусятині районний суд Тернопільської області виніс вирок у справі про домашнє насильство. Пенсіонера, який побив свою доньку під час сімейного конфлікту, визнали винним та оштрафували.

За даними суду, інцидент стався 4 квітня 2026 року близько 10:30 поблизу будинку, де проживає родина. Під час сварки чоловік вдарив доньку кулаком в обличчя, кілька разів бив ногами по тілу, а також вкусив за пальці руки.

У результаті потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження — численні синці на обличчі, руках і ногах, а також садна.

Обвинувачений визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному провадженні без проведення судового засідання. Потерпіла також не заперечувала проти такого розгляду.

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, є особою з інвалідністю ІІ групи, а також щиро розкаявся. Водночас обтяжуючою обставиною стало те, що правопорушення було вчинене щодо близького родича.

Відтак суд визнав чоловіка винним у спричиненні легких тілесних ушкоджень та призначив покарання у вигляді штрафу — 510 гривень.

Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.