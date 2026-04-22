Чоловік із хрестом на лобі влаштував провокацію у Тернополі — «Він насолоджується цим»

У Тернополі на масиві «Новий світ» помітили чоловіка, який розгулював із предметом, схожим на автомат. Інцидент викликав занепокоєння серед мешканців та активно обговорюється у соцмережах.

«Пам’ятаєте, я недавно поширювала відео, де уродженець Лановець набив собі німецького хреста на голові. То оце він гуляв сьогодні Тернополем. Має свій телеграм-канал, захоплюється Гітлером, спілкується виключно російською мовою. Веде себе нахабно, поводиться, як провокатор. Відразу, як вийшов з поліції, записав відео. Він насолоджується цією ситуацією і надалі буде провокувати. Не розумію, чого ним не займається СБУ. Напевно потрібно чекати біди…», — написала у групі “Моя Лановеччина” Оксана Жмака.

Як повідомили у Національній поліції Україні, повідомлення про підозрілого чоловіка надійшло 22 квітня близько 16:30. На місце одразу виїхали правоохоронці.

Поліцейські встановили особу фігуранта — ним виявився 21-річний житель Тернополя, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Згодом його розшукали та доставили до Тернопільського районного управління поліції.

Під час перевірки з’ясувалося, що при собі чоловік мав макет масо-габаритний автомата MP-40.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо складання адміністративного протоколу за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Поліція закликає громадян повідомляти про підозрілі ситуації на лінію 102.