На Тернопільщині через зіткнення легкового та вантажного автомобілів травмувались пʼятеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 вересня в с. Колодне Збаразької територіальної громади. Близько 15.00 годин, на автодорозі М-19, відбулося зіткнення легкового автомобіля «Ford Focus» та вантажного «Mersedes Benz».

Внаслідок аварії травмувались пʼятеро людей, які перебували в легковому автомобілі: водій та пасажири. Серед постраждалих також 8-річний син водія даного транспортного засобу.

Всі потерпілі отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані в КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня», окрім дитини. Хлопчик відбувся легкими тілесними ушкодженнями та не потребував госпіталізації.

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