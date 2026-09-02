У Чистилові хочуть перейменувати вулицю: мешканців запрошують до громадського обговорення

У селі Чистилів Білецької сільської територіальної громади розпочали громадське обговорення щодо найменування однієї з вулиць.

Відповідне рішення виконавчий комітет Білецької сільської ради ухвалив 18 червня 2026 року. Громадське обговорення організував виконавчий комітет сільської ради.

Жителів громади та інших зацікавлених осіб запрошують подавати свої пропозиції та зауваження щодо майбутньої назви вулиці. Долучитися до обговорення можуть фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, які не мають статусу юридичної особи.

Пропозиції прийматимуть протягом місяця від моменту опублікування оголошення.

Подати свою пропозицію можна кількома способами. Зокрема, залишити коментар у розділі громадського обговорення на офіційному вебсайті Білецької громади після проходження авторизації.

Також пропозиції можна надсилати у письмовій формі поштою або в цифровій формі на офіційну електронну адресу Білецької сільської ради. У зверненні необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові та адресу особи, яка його подає. Анонімні пропозиції та зауваження розглядатися не будуть.

Відповідальним за проведення громадського обговорення визначили секретаря сільської ради Віталія Когута.

Після завершення обговорення результати мають оприлюднити на офіційному вебсайті Білецької сільської територіальної громади.

У сільській раді закликають мешканців активно долучатися до обговорення та подавати власні варіанти назви вулиці.