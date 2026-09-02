Закрили школу — про дітей забули? На Тернопільщині 17 школярів другий день не можуть потрапити на навчання

Другий день навчального року для школярів із села Дністрове Мельнице-Подільської громади розпочався не за партами. За словами батьків, 17 дітей вранці чекали на шкільний автобус, який мав доправити їх до Мельнице-Подільської ЗЗСО, однак транспорт так і не приїхав.

Про проблему батьки розповіли у місцевій Facebook-спільноті.

Як йдеться у дописі, після закриття школи у Дністровому батьки неодноразово зверталися до різних інстанцій із проханням організувати підвезення дітей до навчального закладу в Мельниці-Подільській.

«Вчора батькам довелося везти дітей власним транспортом», — зазначають автори допису.

Сьогодні, 2 вересня, школярі зібралися на автобусній зупинці та чекали на шкільний автобус. За словами батьків, транспорт не приїхав, тому діти були змушені повернутися додому.

Батьки стверджують, що не отримують належних відповідей щодо організації підвозу, та вимагають якнайшвидше вирішити питання.

«Вимагаємо негайно вирішити питання з підвозом учнів!» — йдеться у дописі.

Наразі невідомо, з яких причин шкільний автобус не приїхав до Дністрового та коли проблему з підвозом дітей планують вирішити.