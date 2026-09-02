Посеред дороги на Дружбі у Тернополі загорівся автомобіль: його врятували небайдужі

Сьогодні, 2 вересня, близько 08:40 у Тернополі на масиві Дружба посеред дороги загорівся автомобіль. Про це «Погляду» повідомив очевидець події.

За словами чоловіка, полум’я кілька разів відновлювалося. Небайдужі водії дістали власні вогнегасники й почали гасити автомобіль.

Інші очевидці допомогли від’єднати акумулятор, щоб зменшити ризик подальшого займання.

За словами очевидця, якби люди не втрутилися та не почали гасити автомобіль самотужки, автомобіль міг би повністю згоріти. Полум’я кілька разів спалахувало знову, однак люди продовжували його гасити до приїзду екстрених служб.

У результаті автомобіль вдалося врятувати ще до приїзду рятувальників та поліцейських.

Чоловік закликає водіїв не залишатися байдужими, якщо на дорозі трапляється подібна ситуація. За його словами, цього разу допомагали переважно люди віком близько 35–40 років, тоді як деякі молодші водії проїжджали повз і навіть не запропонували вогнегасник.

«Таке може трапитися з кожним. Якщо бачите, що комусь на дорозі потрібна допомога, не проїжджайте повз. Навіть звичайний вогнегасник у потрібний момент може врятувати автомобіль, а можливо, й чиєсь життя», — наголошує чоловік.