Військовослужбовець з Підволочиської громади отримав «Золотий хрест» від Олександра Сирського

Військовослужбовець з Підволочиської громади отримав «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ, повідомляють у селищній раді.

Мужність та відвага наших воїнів надихає усіх українців. Так, за проявлену відданість українському народові та виялену звитягу в бою, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський особисто нагородив нашого земляка, а саме: військовослужбовця Ярослава Олеговича КОСТЮКА почесним нагрудним знаком: “Золотий хрест”.

Народився Ярослав Костюк у селищі Підволочиськ, тут і пройшло дитинство героя. Мати військовослужбовця Тамара Дмитрівна Костюк працювала багато років завучем та вчителем алгебри і геометрії Підволочиської школи І-ІІІ ступенів, батько Олег Ярославович Костюк – лікарем у стоматологічній поліклініці Підволочиської центральної лікарні.

З 1996 року по 2006 рік Ярослав працював в органах МВС, пізніше і до повномасштабного вторгнення – в адвокатському бюро.

З початком повномасштабного вторгнення, не задумуючись, Ярослав став на захист Батьківщини, а саме: від 5 березня 2022 року. Спочатку військовослужбець проходив службу в Львові потім – у 82-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

3 4 липня по 30 серпня брав участь в боях у Вовчанську. Попавши під мінометний обстріл військовий отримав бойове поранення, внаслідок якого йому ампутували ліву кінцівку.

Зараз Ярослав знаходиться на лікуванні.

Ми щиро вітаємо нашого земляка із заслуженою відзнакою та дякуємо йому за відвагу, рішучість і патріотизм.

Пишаємося Ярославом та бажаємо успішно пройти лікування.