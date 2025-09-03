По Львову запустили близько 15 ворожих БпЛА: частково зруйновано склад

Цієї ночі Львів зазнав атаки російських безпілотників. За попередньою інформацією, ворог запустив близько 15 БпЛА.

Постраждалих немає. Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідовано. Районні адміністрації обстежують місто на наявність наслідків атаки.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий:

“Дякуємо нашим силам ППО, які вкотре зробили надможливе, щоб захистити Львів”.

Львівська ОВА підтвердила: жертв і постраждалих немає.