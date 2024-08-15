Захисник Іван Богдан (Василь Богач) 16 серпня міг святкувати ювілей
З Іваном Богданом (саме так він представився) я познайомився з подачі Вадима Джуваги під час Маріупольської книжкової толоки. Він скромно представляв за столиком свої книжки “Патріотв’язні” та “Маріуполь. 2014” , і відчувався дещо сковано. Попри військову поставу відчувався мандраж виставкового дебютанта. Коли ж гортав історичну прозу на стендах – змінювався до невпізнання. Відчувалося, що він хоче за хвилини гортання охопити і пізнати невідомий історичний спадок. Погомоніли трохи. Пішли пити каву. Він запитував про історію українського підпілля. Розповідав, що чув і знає про багатьох учасників, котрі проживали на його рідній Донеччині. Я подарував йому книгу Андрія Кокотюхи “Червоний. Без лінії фронту”, та “За віру і волю”. Розповів про зйомки фільму про Червоного. Він у відповідь підписав свою “Патріотв’язні”.
Іван Богдан після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну приєднався до полку «Азов». 4 квітня 2022 року отримав важке поранення, перебув у шпиталі на «Азовсталі». Загинув 8 травня 2022 року на заводі внаслідок влучання протибункерної бомби по одному з бункерів(Вікіпедія).
1 вересня 2023 року в київському Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе відкрилась унікальна виставка пластилінових робіт маріупольця Дмитра Чернобая. Вражаючі пластилінові фігури перетворились на реалістичні образи, що відтворюють страх та напруженість військових боїв, а також символіку незламного духу українських захисників.
Серед них діорама, присвячена , захиснику Маріуполя з 2014 року, автору книжок ” Політв’язні” ,” Маріуполь- 2014″ Івану Богдану ( справжнє ім”я та прізвище Василь Богач позивний «Домаха»), підполковнику СБУ, легендарному Герою України.
Серед них діорама, присвячена , захиснику Маріуполя з 2014 року, автору книжок ” Політв’язні” ,” Маріуполь- 2014″ Івану Богдану ( справжнє ім”я та прізвище Василь Богач позивний «Домаха»), підполковнику СБУ, легендарному Герою України.
16 серпня йому могло виповнитися 45. Легких хмаринок, друже! Честь, Герою!
Світлини з обліковки Івана Богдана
П.С.“Вдома на балконі у Василя, на балконі завжди висів прапор України. Вася казав:” я майор СБУ, який ще прапор у мене має бути??!! А сусіди-сєпари, нехай сцять і бояться, бо я їм спуску не дам!” – згадував побратим Василя – Борис Овчаров