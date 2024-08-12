15 років тому в Україні започаткували нагородження медиків відзнакою за професіоналізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Ініціатор та ідейний натхненник цієї нагороди – тодішній міністр охорони здоров’я України Василь Князевич каже, що задум виник на святій горі Афон (Греція). Цю ідею благословили предстоятелі найбільших християнських церков у нашій країні. Орден має професійно-фахове спрямування й ним удостоюють українців за значні особисті результати в галузі охорони здоров’я, доброчинній та громадській роботах.

Номінантів на нагороду в областях на конкурсній основі визначають регіональні ради цієї відзнаки. Вперше нинішнього року почали свою діяльність і закордонні ради, які добирають кандидатів серед іноземних громадян та організацій чи установ у номінації «За вагомий внесок у боротьбі українського народу за свободу та незалежність». Відтак з-поміж цих кандидатур лавреатів конкурсу на здобуття ордена Святого Пантелеймона називає вже поважна рада, до складу якої ввійшли відомі в Україні медики, громадські, релігійні та культурні діячі, підприємці тощо.

Орден Св. Пантелеймона нині справедливо називають медичним Оскаром. За словами Василя Князевича, наразі громадський рух цієї відзнаки діє та об’єднує медиків в усіх областях України й у 13 країнах світу. «Це успішний український проєкт і приклад стійкості, правильного розвитку, поєднання фізичних і духовних царин. Він покликаний підняти імідж медиків», – зауважує пан Василь. Принагідно зазначу, що нагрудний знак має форму рівностороннього хреста, в центрі якого розміщений круглий медальйон із зображенням Святого Пантелеймона-Цілителя. З відзнакою переможець конкурсу отримує також копію фрески Святого Пантелеймона ХІ століття, яка знаходиться у Софії Київській. Досі майже 150 осіб удостоїлися цієї поважної нагороди. Ще понад 50 військових і цивільних медиків стали лицарями ордена Св. Пантелеймона цьогорічного 27 липня – в День медичного працівника та релігійного свята Пантелеймона. Церемонія вручення відбулася у столиці в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Треба сказати, що в рамках програми урочистостей відбулося чимало заходів. Спочатку глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) разом з владиками ПЦУ та римо-католицької церкви відправили молебень за медичних працівників та Україну. Відтак безпосередньо в Патріаршому соборі учасникам святкувань запропонували ораторію для читця, баса, мішаного хору та симфонічного оркестру за «Заповітом» Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого та на канонічні тексти «Великого бажайте!». Музику написав Ігор Щербаков, а лібрето – Михайло Перун. Виконувала капела імені Бориса Лятошинського (диригент Богдан Пліш), соліст Олександр Бойко, читець – народний артист України Євген Нищук. Уперше організували Пантелеймонівські читання, на яких деякі лицарі ордена Св. Пантелеймона презентували власні здобутки у науковій, професійній, громадській, волонтерській діяльності. Обговорили також ініціативу створення «Книги пам’яті» медиків, які загинули під час російсько-української війни.

Цьогоріч у номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» визначали переможців як серед цивільних, так і військових медиків. Під час урочистої церемонії з рук членів поважної ради орден Св. Пантелеймона отримали понад пів сотні медичних працівників. Хтось з них рятує життя нашим захисникам у зоні бойових дій, хтось трудиться у міських лікарнях чи сільських медичних закладах. Серед них і два представники Тернопільщини. Це – Мирослав Домбрович, хірург 66-го військового мобільного госпіталю, капітан медичної служби, кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. У цьому госпіталі на Донеччині він служив у 2015-2016 роках. Коли ворог пішов на українську землю з великою війною, вже 26 лютого 2022 року пан Мирослав почав рятувати життя наших захисників у тому ж мобільному госпіталі. Орден Св. Пантелеймона в категорії «цивільний лікар» здобув Любомир Синоверський. Він очолює обласну лікарню реабілітації ім. В. Вершигори, що вже майже 80 років функціонує у с. Більче-Золоте. У цьому закладі відновлюють здоров’я і цивільні, і оборонці рідної землі. Пан Любомир надзвичайно вміло та ефективно налагодив діяльність закладу, започаткував і продовжує плетіння сіток для наших воїнів, організував матеріальну допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Звісно, всі відзначені гідні медичного Оскара. Серед них є й латвійка Сармате Цируле. Уродженка Риги пішла на російсько-українську війну з другого курсу магістратури теології, вирішила, що це важливіше зараз. У своїй країні Сармате торік стала «Людиною Європи», по нагороду не їздила, відмовляється залишати України, вважаючи своїм завданням порятунок бійців свого підрозділу. Дуже героїчна, впевнена, попри три контузії. «Семі» (такий її позивний) працює старшою бойовою медикинею у складі формування «Карпатська Січ». «Моє завдання – допомогти не лише військовим пораненим, а й цивільним особам. Я рятую життя також котикам і собакам», – мовить Сармате Цируле. А ще організувала значну кількість пожертв від латвійців.

Примітно, що ордена Св. Пантелеймона удостоїлися й два поважних українці, авторитети в духовній та професійній діяльності. Це – глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), який, до слова, свого часу закінчив медучилище, здобувши професію фельдшера. Владика зізнався, що ця нагорода для нього «дуже несподівана» та її він хоче присвятити медичним капеланам, які прагнуть бути поруч, аби послужити медикам, що «працюють на межі вигорання». А ще Блаженніший й далі апелює до Апостольського престолу, щоб разом домогтися звільнення медиків з російського полону. Те, що медицина зараз «працює на грані, в неї дуже багато роботи, дуже важлива у війні», підкреслив і ще один славний лицар медичного Оскара – Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України.

Микола ШОТ, Медична Академія

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