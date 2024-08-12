Тернопільські рятувальники провели свято безпеки для дітей

10 серпня у Тернополі відбувся захоплюючий вишкіл, організований для дітей представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На свято у парк Шевченка прийшли багато хлопчиків і дівчаток зі своїми рідними. На кілька годин вони поринули у світ важливої та відповідальної професії рятувальників.

Було весело, цікаво та пізнавально! Рятувальники навчали правил пожежної та мінної безпеки. Познайомили з азами невідкладної долікарської допомоги.

Дітей знайомили з роботою пожежників-рятувальників, гірських рятувальників, водолазів, піротехніків та кінологів ДСНС. Особливий інтерес викликали локації, де приміряли обладунки рятувальників. Діти відчули себе справжніми героями!

А ще кожен міг побути в ролі вогнеборця. За допомогою вогнегасника і справжнього пожежного ствола діти гасили уявне полум’я. Це викликало в них непідробне захоплення!

Також психологи ДСНС проводили майстер-класи. Цікаво, у формі гри вони навчали дітей безпечної поведінки та як справлятися зі стресом.