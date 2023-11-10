Валерій Васильович Гинда народився 9 листопада 1997 року в Пскові, а коли йому було 4 місяці – родина повернулася до Тернополя. Навчався у міському ліцеї №6, продовживши згодом навчання в Західноукраїнському національному університеті, на факультеті економіки та управління. З 5-го класу почав займатися греко-римською боротьбою, досяг розряду КМС. Ще одним дитячим захопленням було колекціонування моделей автівок.

На фанатський сектор тернопільської «Нива» прийшов у 15-річному віці. Активно підтримував команду, намагаючись не пропускати виїзні матчі, багато з яких рахувалися дальніми. Під час перебування на секторі, Валерій вів виключно здоровий спосіб життя та пропагував спорт і свободу від шкідливих звичок.

Працював в охороні барів та на щорічному музичному фестивалі «Файне місто». Окрім основної роботи, Валерій активно підтримував громадські ініціативи, багато волонтерив.

А ще дуже любив тварин, завжди мав у машині корм для безпритульних хвостиків. Дитяча тяглість до колекціонування автомоделей, переросла у справжнє захоплення всього життя – швидкісну їзду. Чудово розбирався в технічній частині та міг полагодити автівку майже будь-якої моделі.

На початку повномасштабного російського вторгнення жив та працював за кордоном, але відмовився там залишатися та почав готуватися до війни. З вересня 2022 року став до лав підрозділу «Гонор» у складі 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» 67-ї окремої механізованої бригади, чим дуже пишався. Швидко опанував навички поводження зі зброєю, ставши серйозним фахівцем у кулеметній справі.

Разом з побратимами «Аладін» виконував складні завдання на передовій в Донецькій обл. В березні 2023 року був одним з тих, хто тримав останню дорогу на Бахмут перед переважаючими силами ворога. Валерій Гинда поліг 23 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в околицях села Хромове (Донецької обл). Ціною власного життя, прийнявши удар на себе, врятував інших бійців. Похований на Пантеоні Героїв Тернополя. 28 квітня 2023 нагороджений відзнакою «Почесний громадянин Тернополя» (посмертно). За інф. Благодійний фонд «Трибуна Героїв»