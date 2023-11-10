Пантеон Героїв: Валерій «Аладін» Гинда був одним з тих, хто тримав останню дорогу на Бахмут
Валерій Васильович Гинда народився 9 листопада 1997 року в Пскові, а коли йому було 4 місяці – родина повернулася до Тернополя. Навчався у міському ліцеї №6, продовживши згодом навчання в Західноукраїнському національному університеті, на факультеті економіки та управління. З 5-го класу почав займатися греко-римською боротьбою, досяг розряду КМС. Ще одним дитячим захопленням було колекціонування моделей автівок.
Разом з побратимами «Аладін» виконував складні завдання на передовій в Донецькій обл. В березні 2023 року був одним з тих, хто тримав останню дорогу на Бахмут перед переважаючими силами ворога. Валерій Гинда поліг 23 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в околицях села Хромове (Донецької обл). Ціною власного життя, прийнявши удар на себе, врятував інших бійців. Похований на Пантеоні Героїв Тернополя. 28 квітня 2023 нагороджений відзнакою «Почесний громадянин Тернополя» (посмертно).
За інф. Благодійний фонд «Трибуна Героїв»