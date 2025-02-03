Хвилина мовчання на честь Петра ДЕЙНЕКИ

Петро ДЕЙНЕКА з села Доброводи на Тернопільщині був справжнім сином своєї землі. 31-річний воїн до останнього подиху захищав рідну країну на Луганщині, де 21 жовтня 2023 року його життя обірвала війна.

Він був із тих, хто не вагаючись став на захист України, віддано служив у війську та своєю мужністю надихав побратимів. Петро ніколи не відступав перед небезпекою, вірний своїй присязі та обов’язку.

Рідне село Доброводи провело свого Героя в останню путь. Тут він народився, звідси пішов боронити Україну, сюди повернувся, щоб знайти вічний спочинок у рідній землі.

За особливі заслуги перед громадою Петро ДЕЙНЕКА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились рідні та близькі, які бережуть світлу пам’ять про відважного захисника.