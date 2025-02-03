Де тернополяни можуть пройти базову військову підготовку: добірка курсів та тренінгів

Орієнтування на місцевості, надання першої допомоги, володіння зброєю та тактичні прийоми – навички, які є важливими в умовах війни. Ми зібрали добірку курсів та онлайн-тренінгів базової військової підготовки, які наразі доступні для тернополян.

Тренінги проводять фахівці тернопільських, львівських та київських організацій. Тренуватися пропонують як у закритих приміщеннях, так і просто неба. Локацію, дату та час узгоджуйте індивідуально. Зазначимо, що деякі з них безоплатні, а є й такі, де треба зробити внесок.

Центр готовності цивільних

Фахівці проводять тренінги, на яких ви здобудете військові та безпекові навички. Є теоретичні та практичні блоки.

Ви дізнаєтеся як поводитися зі зброєю, про мінно-вибухову безпеку, підготовку до мобілізації. Також можна покращити навички домедичної допомоги, стрілецької справи, основ аеророзвідки та користування військовою оптикою. За розкладом слідкуйте на сторінці Центру готовності цивільних у Фейсбук.

Школа безпекового навчання цивільних «Арсенал»

Тут ви отримаєте навички сучасного бійця. Фахівці навчають пересічних громадян як врятувати своє життя, своє оточення та чинити спротив загарбникам, або ж мати навички дій у критичних ситуаціях в стані воєнного конфлікту.

Пропонують кілька курсів: базова безпекова підготовка цивільних, вогнева підтримка, навчання із ночівлею, психологічний тренінг, курс TacMed. Деталі шукайте на офіційному сайті.

Клуб RESERVIST

Команда військових систематично проводить тренування як для цивільних, так і військових. Вони розробили інтенсивні програми підготовки, до яких входять навички тактичної медицини, володіння зброєю, безпеку та безпекові протоколи, командну роботу, штурмові дії в різних обставинах, фізичну підготовку та багато інших аспектів, необхідних для ефективних виконань задач.

Наприклад, третього лютого стартує з управління FPV-дронами. Восьмого та дев’ятого лютого запрошують на одноденний стрілецький курс. Його одночасно проведуть у Львові та Києві.

Також першого березня стартує шестиденний курс військової підготовки цивільних. Локації тренувань різні, це може бути як відкритий полігон для стрільб, так і закрите приміщення. Тривалість занять 6-10 годин, все залежить від дисципліни. Готуйтесь розпочинати свій день з пробіжки та ранкової фізкультури, штурмувати будівлі, копати окопи. Організатори забезпечують розхідними матеріалами та харчуванням. Деталі за посиланням.

Громадська організація «Український легіон»

Курс військової підготовки сьогодні є головним проєктом «Український легіон». Він триває чотири тижні: вісім теоретичних занять (16 годин) у вечірній час та вісім практичних занять (56 годин) у вихідні.

Під час курсу ви опануєте базові вміння та навички: поводження зі зброєю, пересування, використання укриттів, надання долікарської медичної допомоги, маскування, орієнтування на місцевості, інженерне обладнання позицій.

Для тренування вам треба зручний одяг, макет зброї (за потреби нададуть), медичний джгут або турнікет, піхотна лопатка. Зареєструватися можна за посиланням.

Навчайся онлайн

Крім того, ви можете оновити чи покращити свої знання, долучившись до онлайн-лекцій чи курсів. Зокрема, платформа професійного розвитку Prometheus пропонує онлайн-курс «Сучасна військова підготовка», який складається з 10 розділів. Ви дізнаєтесь про характеристики різної зброї, орієнтування, зв’язок, такмед, виживання в польових умовах тощо. Курс містить перевірені на практиці знання і рекомендації від експертів, які мають бойовий досвід з 2014 року й дотепер. Зареєструватися та отримати доступ можна за посиланням.

Як варіант для навчання – інформаційний ресурс Спротив G7. Для зручності матеріал розділили на 17 підгруп, в які входять уроки з вогневої, психологічної, інженерної підготовки та інших напрямків. На сайті ви також знайдете законодавчу базу та добірку військових настанов. Надаємо відео для прикладу.

Український військовослужбовець з позивним «Сирієць» створив відеоуроки базової військової підготовки: техніка безпеки, техніка ведення вогню, ведення вогню стоячи, з коліна, перезарядження стоячи, заклинила зброя. Навчитеся правильно поводитися зі зброєю, пересуватися у бойових умовах, користуватися укриттями, маскуватися, орієнтуватися на місцевості та облаштовувати позиції.

20 хвилин