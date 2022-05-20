Дивовижну історію успіху нашого земляка розповів глядачам телеканал 1+1. Мова йде про уродженця міста Заліщики Юрія Куца, котрий у 20 років в пошуках кращої долі вирушив до Сполучених штатів Америки. За 9 років він пройшов шлях від вантажника до власника та керівника логістичного центру і семи комерційних компаній, загальна вартість яких сягає 7 млн дол США.

24 лютого життя Юрія, як і всіх українців, різко змінилось – війна увірвалась у буденну реальність. З цього часу всі зусилля покладаються на вівтар перемоги – понад 270 тис доларів особистих коштів направлено на допомогу ЗСУ.

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