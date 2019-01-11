Тернополянка Олександра Луканюк робить дивовижні візерунки на підвісках та ангеликах (фото)

Чари вишивки майстриня художньої творчості та дизайнерка вишитого одягу Олександра Луканюк передала і в ангелики та декоративні підвіски з тканини, які перед новорічно-різдвяними святами користуються неабияким попитом серед мешканців Тернопілля.

Пані Олександра вже багато років кохається у вишивці, адже це заняття захопило жінку ще з дитинства. Найбільше майстриня творить у техніці ажурної вишивки – рішельє. Окрім вишиваного одягу, з-під рук жінки виходять і дрібніші, проте не менш вишукані вироби, – пишуть Тернополянини.

— Підвіски та янголи почала виготовляти цього року вперше. Створюю їх за допомогою мережної машинної вишивки – кожну деталь роблю окремо, потім з’єдную всі елементи в один виріб. А візерунки вишиваю на спеціальній основі, яку можна потім розчинити у воді, аби виокремити потрібні частини. Якщо окремі візеруночки надто м’які, підкрохмалюю тканину, аби виріб був цупкий, об’ємний, а основа міцно трималась. Певні деталі виробу потребують багатьох стібків, аби виріб був твердішим. На деяких частинах стібків не так багато. Дизайн робіт не мій – спеціально придбала, проте оздоблюю вироби сама. Наприклад, ангелики оформлюю перлинами, камінчиками, аби надати витворам гарного естетичного вигляду. Насправді важко порахувати, скільки часу витрачаю на створення однієї підвіски чи янгола, адже робота в мене йде сукупно. Одночасно займаюся створенням декількох виробів: розмочую основу для одного, шию візерунки для другого, з’єдную деталі для третього, — поділилася майстриня.

Пані Олександра зазначила, що для неї створення ангеликів та підвісок – більше сезонна робота, адже ці вироби є особливо популярними серед містян перед новорічно-різдвяними святами.

— Перед Великоднем виготовляла подібні підвіски у формі пасхальних яєчок, які – гарна прикраса як на кошик, так і для оздоблення будинку . Коли перший раз спробувала зробити візерунок на машинці для підвісок, майже все вдалося, тільки забагато основи вимила з матеріалу. Пізніше підкрохмалювала речі, проте вони не були настільки твердими, як того хотілося. Таким чином методом проб і помилок з кожним новим виробом дедалі більше доводила свої роботи до ідеального стану. Також у праці інколи бувають непередбачувані моменти. Наприклад, заплутається, обірветься нитка і доводиться починати роботу спочатку, неважливо на якому етапі я зупинилася. Та браковані роботи не викидаю – вони прикрашають мою майстерню. Серед підвісок доволі цікавими є у формі дерева. Коли вперше побачила цей дизайн, він мені дуже запав у душу. Я придбала ідею і почала собі подібні деревця робити, — поділилася умілиця.

Майстриня додала, що їй взимку приємно переключитися на створення менших виробів, адже в теплий період жінка займається переважно вишивкою.