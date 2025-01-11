Тернопіль попрощався з відомим співаком Василем Хлистуном

У суботу, 11 січня, у Тернополі попрощались із заслуженим артистом України, автором відомої пісні «Хлопці будем жити» Василем Хлистуном. Повідомляє Великоберезовецька селищна рада.

Василь Петрович був співаком, концертмейстером… У 2016 році отримав почесне звання заслужений артист України. Лауреат Всеукраїнського пісенного фестивалю «Байда» (2006). Народився 2 січня 1962 року у селі Криве, що у Скалатській громаді. Працював концертмейстером у Тернопільському районному та Великоберезовицькому селищному Будинку культури.

Важка хвороба забрала життя відомого співака 10 січня 2025 року. Попрощатися з Василем Хлистуном прийшли його рідні та близькі, друзі, колеги, представники влади Великоберезовицької громади й представники духовенства.

Вічна й світла пам’ять Василю Хлистуну! Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким померлого. Дякуємо, за творчість пане Василю!