20-річний водій Tesla дрифтував по нічному Тернополю

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня в Тернополі патрульні зупинили водія автомобіля Tesla, який виконував небезпечні маневри на кільці. 20-річний чоловік на електричному авто здійснював різкі маневри, що створювало загрозу для інших учасників дорожнього руху.

За такі дії інспектори склали адміністративні матеріали на водія. Водночас вони нагадують водіям, що виконання ризикованих маневрів дозволяється лише на спеціально обладнаних майданчиках, де проводяться навчання, під наглядом інструкторів.

Небезпека маневрів у негоду

Особливо в умовах ускладненої погоди, таких як дощ чи слизька дорога, подібні маневри можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод, перекидання автомобіля або навіть трагічних наслідків.

Зберігайте безпеку на дорозі

Патрульні закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та пам’ятати про безпеку, адже кожен неправильний маневр може коштувати життя — не тільки водія, а й інших учасників руху.

🚗 Дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть життя!