Тернопільщина втратила ще одного Героя – не стало Володимира Бендери

Війна нещадна. Щоденно ми втрачаємо воїнів і на жаль, не лише на полю бою.

22 листопада 2023 року Підволочиська громада втратила ще одного бійця, воїна сил спеціальних операцій ЗСУ, жителя села Мовчанівка – Бендеру Володимира Руслановича, (1989 р.н). Повідомляють у селищній раді.

Володимир воював з 2019 року в числі воїнів Сил спеціальних операцій, в березні 2022 року отримав численні поранення важкого ступеня та кантузії. Щоденний фізичний біль внаслідок перенесеної вибухової травми, яку зносив Володя відкладалася на його моральному та психічному стані.

З травня 2023 року переведений на військову службу у роту охорони 5 відділу Тернопільського РТЦК та СП.

🕯️22 листопада 2023 року пішов з життя Володимир БЕНДЕРА.

Сьогодні о 19.00 год в селі Богданівка, в домі його матері буде відправлений заупокійний парастас.

Завтра об 11.00 год похорон в селі Богданівка.

Щирі співчуття для родини, друзів, односельчан та побратимів.

🇺🇦Вічна памʼять воїну Володимиру!