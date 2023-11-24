На Тернопільщині перевіряють понад 1000 договорів на закупілю

Щодо підзвітності та прозорості.

Наразі робоча група із забезпечення прозорості та підзвітності органів публічної влади опрацьовує 1256 закупівель органами місцевого самоврядування.

Всі дані передаються до управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Крім того, до роботи залучені фахівці західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Порушення законодавства у сфері закупівель встановлені при проведенні 114 процедур, в тому числі порушення, які призводять до скасовування торгів та розірвання договорів виявлені при проведенні 83 процедур закупівель на загальну суму 35329,2 тис. грн.

На виконання вимог аудиторів замовниками розірвано 82 договори.