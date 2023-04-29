Тернопільщина втратила ще одного захисника Андрія Марценюка

Кременеччина втратила ще одного захисника, жителя села Горинка МАРЦЕНЮКА Андрія Вікторовича, 1981 року народження. Про це повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 30.04.2023 року зустрічають Героя на Майдані Волі о 15:00 год.



Поховання відбудеться 01.05.2023р. о 13:30 год. вдома в с. Горинка.

Чин похорону – церква в селі Горинка, опісля кладовище в селі Іванківці.

🙏Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Героя.

🙏🇺🇦Вічна слава та пам’ять Герою!