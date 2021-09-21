Тернопільська школярка отримала головну роль у відомому українському серіалі

Тернополянка Вікторія Смакоуз у 13 років уже підкорила з телеекранів усю країну.

Дівчинка зіграла одну з головних ролей в другому і третьому сезонах відомого українського телесеріалу про рятувальників – «Виклик».

Про свою героїню, зйомки та акторський шлях вона розповіла «Сороці».

Перша велика роль – у «Виклику»

Дівчинка каже, перший акторський досвід здобула в рідному місті.

– Близько року я навчаюся в медійній школі і вже знімалася в короткометражках. Нам роздавали сценарії, розповідали, що потрібно знати про персонажа і як його відіграти,– зізнається Вікторія Смакоуз. – Однак, моя перша велика роль звичайно у «Виклику», бо ці зйомки були більш масштабними.

Взяти участь в кастингу запропонувала наставниця медіашколи – Тетяна Гнатюк-Фірташ, говорить акторка.

– Після заняття викладачка запропонувала відіграти пробу до всеукраїнського серіалу. Мені надіслали уривок тексту, а я мала відтворити його на камеру й надіслати відео кастинг-менеджеру, – пригадує дівчина. – Участь брала не лише я, тому тривало це дуже довго – приблизно до пів дванадцятої ночі. На роль претендували ще троє дівчаток віком десь 14 – 15 років. Тобто, однолітки героїні. Я думала, що шансів у мене немає, але таки спробувала й приблизно за тиждень-два дізналася, що пройшла. Одразу подзвонила мамі й не могла стримати емоцій.

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