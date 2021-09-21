У тернопільську поліцію шукають двох працівників

В Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста з організації закупівель управління логістики та матеріально-технічного забезпечення в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області

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В Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» заступника начальника відділу режиму та технічного захисту інформації в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області

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