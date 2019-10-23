10:31 | 23.10.2019
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Афіша Тернополя 

У Тернополі відкривають лабораторію успіху для дітей

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ЛАБОРАТОРІЯ УСПІХУ для дітей 7-15 р.

7-15 років – вік, коли діти стрімко дорослішають, вчаться усвідомлено приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. І ми, дорослі, повинні їм допомогти в цій нелегкій справі. 

Лабораторія успіху – це місце, де ваші діти навчаться дружити, прощати, любити, справлятися з навантаженнями, розраховувати час і гроші, не робити щось проти своєї волі і багато чому іншому.

На дітей і підлітків чекає дуже насичена і потужна програма! Жодна хвилина тренінгу не буде витрачена даром! ⠀

Діти віком 7-9 років навчаться

  • розпізнавати  свій стан і стан оточуючих людей, говорити про це;
  • розуміти і приймати умови ігор, грати з друзями;
  • ефективно користуватися увагою, пам’яттю, уявою;
  • зберігати рівновагу в різних ситуаціях ситуаціях.   

Діти віком 9-12 років

  • сформують навички продуктивного спілкування,
  • навчаться розуміти власні почуття, а також почуття і вчинки інших людей,
  • створюватимуть ситуації успіху для себе та інших учасників групи.

Старші підлітки (13-15 років) розбиратимуть такі важливі поняття, як

  • життєві цінності,
  • цінності і цілі,
  • зони відповідальності,
  • маски, маніпуляції і впевненість у собі
  • як не бути на побігеньках у інших.

 

По закінченні Лабораторії успіху діти і підлітки  стануть набагато успішніше, щасливіше, впевненіше в собі і своїх силах.

Формат Лабораторії – 10 занять тривалістю 2,5 години по вихідних.

Максимальна кількість дітей в групі – 12.

Початок занять – 9-10 листопада.

Спішіть записати свою дитину, поки є вільні місця! Використайте шанс дати максимум для  розвитку особистості  дитини.

Щоб забронювати місце в групі, телефонуйте 067-353-1432.

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