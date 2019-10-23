У Тернополі відкривають лабораторію успіху для дітей

ЛАБОРАТОРІЯ УСПІХУ для дітей 7-15 р.

7-15 років – вік, коли діти стрімко дорослішають, вчаться усвідомлено приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. І ми, дорослі, повинні їм допомогти в цій нелегкій справі.

Лабораторія успіху – це місце, де ваші діти навчаться дружити, прощати, любити, справлятися з навантаженнями, розраховувати час і гроші, не робити щось проти своєї волі і багато чому іншому.

На дітей і підлітків чекає дуже насичена і потужна програма! Жодна хвилина тренінгу не буде витрачена даром! ⠀

Діти віком 7-9 років навчаться

розпізнавати свій стан і стан оточуючих людей, говорити про це;

розуміти і приймати умови ігор, грати з друзями;

ефективно користуватися увагою, пам’яттю, уявою;

зберігати рівновагу в різних ситуаціях ситуаціях.

Діти віком 9-12 років

сформують навички продуктивного спілкування,

навчаться розуміти власні почуття, а також почуття і вчинки інших людей,

створюватимуть ситуації успіху для себе та інших учасників групи.

Старші підлітки (13-15 років) розбиратимуть такі важливі поняття, як

життєві цінності,

цінності і цілі,

зони відповідальності,

маски, маніпуляції і впевненість у собі

як не бути на побігеньках у інших.

По закінченні Лабораторії успіху діти і підлітки стануть набагато успішніше, щасливіше, впевненіше в собі і своїх силах.

Формат Лабораторії – 10 занять тривалістю 2,5 години по вихідних.

Максимальна кількість дітей в групі – 12.

Початок занять – 9-10 листопада.

Спішіть записати свою дитину, поки є вільні місця! Використайте шанс дати максимум для розвитку особистості дитини.

Щоб забронювати місце в групі, телефонуйте 067-353-1432.