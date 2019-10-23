У Тернополі відкривають лабораторію успіху для дітей
ЛАБОРАТОРІЯ УСПІХУ для дітей 7-15 р.
7-15 років – вік, коли діти стрімко дорослішають, вчаться усвідомлено приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. І ми, дорослі, повинні їм допомогти в цій нелегкій справі.
Лабораторія успіху – це місце, де ваші діти навчаться дружити, прощати, любити, справлятися з навантаженнями, розраховувати час і гроші, не робити щось проти своєї волі і багато чому іншому.
На дітей і підлітків чекає дуже насичена і потужна програма! Жодна хвилина тренінгу не буде витрачена даром! ⠀
Діти віком 7-9 років навчаться
- розпізнавати свій стан і стан оточуючих людей, говорити про це;
- розуміти і приймати умови ігор, грати з друзями;
- ефективно користуватися увагою, пам’яттю, уявою;
- зберігати рівновагу в різних ситуаціях ситуаціях.
Діти віком 9-12 років
- сформують навички продуктивного спілкування,
- навчаться розуміти власні почуття, а також почуття і вчинки інших людей,
- створюватимуть ситуації успіху для себе та інших учасників групи.
Старші підлітки (13-15 років) розбиратимуть такі важливі поняття, як
- життєві цінності,
- цінності і цілі,
- зони відповідальності,
- маски, маніпуляції і впевненість у собі
- як не бути на побігеньках у інших.
По закінченні Лабораторії успіху діти і підлітки стануть набагато успішніше, щасливіше, впевненіше в собі і своїх силах.
Формат Лабораторії – 10 занять тривалістю 2,5 години по вихідних.
Максимальна кількість дітей в групі – 12.
Початок занять – 9-10 листопада.
Спішіть записати свою дитину, поки є вільні місця! Використайте шанс дати максимум для розвитку особистості дитини.
Щоб забронювати місце в групі, телефонуйте 067-353-1432.