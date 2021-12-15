Тернополянка стала чемпіонкою світу з універсального бою

Новітньою Чемпіонка світу з Універсального бою в розділі «класика» та срібна призерка Чемпіонату світу з Універсального бою в розділі «лайт» стала нацгвардійка Любов Дереш. Жінка служить у 2 батальйоні 2 Галицької бригади Національної гвардії України у місті Тернополі. Любов представляла Україну у складі збірної.

Змагання проходили з 8 по 12 грудня у місті Анталія, Республіка Туреччина. Всього на них були заявлені учасники з 31 країни. У кожному з розділів нацгвардійка мала по 3 спаринги.

Нагадаємо, що цієї осені Любов Дереш здобула звання Чемпіонки Європи з ММА, на змаганнях, які відбувались у Києві.

Аліна Новікова