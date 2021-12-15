Допомоги дуже потребує 10-річний Денис Піх з Тернопільщини

Допомоги дуже потребує 10-річний мешканець смт. Підволочиськ Піх Денис. Хлопчик навчається у 4 класі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. Він проживає з мамою, його батько помер п’ять років тому.

Два тижні тому Денисові поставили важкий діагноз: «Прогресуюча м’язова дистрофія Дюшена-Беккера (дистрофінопатія-гемізиготна втрата 7 екзона гену дистрофіну) з м’язовою слабкістю та атрофією м’язів тазового пояса, кінцівок, вираженими руховими розладами та вираженим порушенням ходи, прогресуючий перебіг».

Стан здоров’я дитини з кожним днем погіршується, тому лікування і реабілітацію потрібно розпочати терміново.

Сам процес лікування і реабілітації є довготривалим і дороговартісним, який потрібно буде проводити як в Україні, так і за кордоном.

Тому, звертаємося до всіх небайдужих людей по можливості, внести благодійний внесок на рахунок:

р/р UА 513385450000026003300545476 в АТ « ОЩАДБАНК», МФО 338545, ідентифікаційний код 14027994 з поміткою: «На лікування Піха Дениса»