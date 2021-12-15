Що приховує Сергій Надал від тернополян? Таємничі зміни до головних земельних документів Тернополя на 5 років

17 грудня депутати голосуватимуть за зміни до Генерального плану і Плану зонування Тернополі – це два ключові документи правил забудови міста. Законодавсто дозволяє це робити лише раз на 5 років.



Чи добре розуміють депутати за що голосуватимуть? Сумніваюсь.

Я точно не розумію які саме зміни. Адже з оприлюдненого проєкту рішення нічого не зрозуміло.

Графічні матеріали подані “для галочки” (у настільки низькій якості, з яких нічого незрозуміло), а описова частина та порівняльні таблиці які з саме вносяться зміни – відсутні взагалі.



Ось посилання на проєкт Генплану – https://ternopilcity.gov.ua/…/proekti-rishen…/54495.html

І сам графічний додаток – https://ternopilcity.gov.ua/app6/genplan-04_11_2021.jpg



Ось посилання на проєкт Плану зонування – https://ternopilcity.gov.ua/…/proekti-rishen…/54494.html

І графічний додаток до нього – https://ternopilcity.gov.ua/app6/zoning-04_11_2021.jpg



Не вірю, що депутати провалять голосування.

Для більшості з них основним аргументом будуть слова міського голови “там все добре, не переживайте”.



Коли у когось під будинком чи у парку почне зростати черове будівельне непорозуміння, то пам’ятайте, що це наголосували ваші депутати. А відмовки “та звідки ми могли знати?” – не сприймайте. Як мінімум – по таких рішеннях як Генеральний план та План зонування.

Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт