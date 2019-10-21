Тернополянин Володимир Стус занурює квіти… у смолу (фото)

Щоби милі очам та серцю квіти ніколи не зів’яли, тернополянин Володимир Стус занурює ці дари природи в епоксидну смолу, де рослини застигають надовго.

Як зазначив чоловік, такі прикраси, виготовлені з полімеру та рослини, – не ламкі, не розібються навіть при падінні, тому зберігатимуться довго. Вони можуть протягом багатьох років нагадувати про радісну подію – прогулянку, зустріч, пору року.

— Оскільки я полюбляю мандрувати, саме мандри привели мене до творчості – виготовлення прикрас. Під час подорожування я багато фотографував. Коли ми робимо світлини – захоплюємо красу. Якось переглядаючи рекламу в соцмережі, де виставляв свої світлини, натрапив на ще один цікавий спосіб захопити красу, вдало увіковічнити деякі дари природи. А спосіб цей доволі оригінальний – це створення прикрас з епоксидної смоли. Так, живі квіти згодом зів’януть, але їм можна продовжити життя. Зануривши суху квіточку у смолу, яка є своєрідним клеєм, ви згодом зможете цю затверділу рослинку завше носити з собою. Маленькі рослинки в таких прикрасах – наче застиглі в часі. Вони не будуть гнити та старіти, а зберігатимуться десятки років. Ось так можна увіковічнити прекрасне. Так, ви можете декілька років тому знайти квітку, яка нагадуватиме вам про прекрасну прогулянку. І квітка ця може завше бути з вами. Бути в кишені чи на шиї під час ваших подорожей, переїздів, на роботі, — розповів чоловік.

Умілець додав, що для того, аби приготувати епоксидну смолу в домашніх умовах, потрібно безпосередньо мати не тільки полімер, але й затверджувач. Співвідношення між смолою та розчинником становить один до десяти. Для того, щоб якість затвердіння була в належному рівні, слід добре перемішати між собою всі компоненти складу.

— Коли працюю зі смолою, стараюся дуже обережно виконувати роботу. Коли речовина потрапить на стіл, підлогу чи меблі – після застигання її нічим не віддерти. Варто слідкувати, щоби розчин не потрапляв і на одяг. Потрібно працювати у масці не тільки під час перемішування рідин, але й під час полірування готової прикраси. Бо маленькі часточки пилу можуть потрапити в дихальні органи та завдати шкоди здоров’ю. В саму форму для прикраси можна покласти будь-що. Наприклад, я кладу всередину квіти, які збираю у маминому городі, купую у бабусь на вулиці чи знаходжу на природі. Я сі квітки гарненько попередньо засушую. Можу покласти у форму й маленьку ракушку, яка також неперевершено виглядатиме у прозорій рідині. Готовий витвір повинен відрізнятися особливою прозорістю і в ньому не повинні бути присутніми бульбашки повітря, — зазначив умілець.

Талановитий містянин також додав, що для нього найкращий спосіб засушити квітку – це скористатися гліцерином. Це досить відомий, абсолютно нешкідливий процес, який підходить майже для всіх рослин — троянд, гортензій, хризантем, ромашок, орхідей.

Для того, щоб законсервувати квітку чи навіть букет, в посудину наливають суміш з частини гліцерину і теплої води, опускають в розчин рослину і залишають в темному і прохолодному місці. Композиція готова, коли на кінчиках пелюсток виступають маленькі краплі гліцерину. Законсервовані таким способом квіти глянцеві і гнучкі, немов покриті лаком.

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