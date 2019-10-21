На Тернопільщині не розминулись дві іномарки: один водій в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 жовтня на автодорозі «Стрий-Тернопіль» між с. В.Ходачків та с. Городище Козівського району. Близько 21.30 годин тут не розминулись «Honda Civic» та «Audi».

Внаслідок аварії травмувався 54-річний водій автомобіля «Honda Civic», житель с. Таурів Козівського району. Потерпілий, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобної ділянки голови», був госпіталізований в Козівську районну лікарню.