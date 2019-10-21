На Тернопільщині розшукують безвісти зниклого Михайла Сопівника

Працівники Заліщицького відділення поліції розшукують безвісти зниклого жителя села Городок, Сопівника Михайла Івановича, 1957 року народження, – повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

17 жовтня близько 17:30 чоловік вийшов з дому й не повернувся. 17 жовтня близько 17:30 чоловік вийшов з дому й не повернувся.

Розшукуваний був одягнений в сірий светр, коричневі штани та гумові тапочки чорного кольору.

Прикмети зниклого: на вигляд 60-65 років, зріст 180-185 см., середньої статури, волосся сиве .

Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Заліщиках (03554) 2-12-45, 2-11-45 або на лінію «102».