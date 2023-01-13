16:38 | 13.01.2023
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Важка втрата для Тернопільщини. Загинув Воїн-Герой Олександр Дацюк

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Важка втрата для Шумської громади…  12 січня 2023 року, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за рідну Україну, за свободу та незалежність, внаслідок військових дій отримавши ушкодження від вибухів та осколків, загинув старший солдат, стрілець-санітар десантно – штурмового батальйону ЗСУ Олександр Іванович Дацюк 1999 р.н. житель села Вілія. Про це повідомляє міський голова Володимир Боярський.

Мужній та відважний воїн, веселий, позитивний, добрий, щирий і надійний друг та побратим, той, хто прийде на допомогу і вдень, і вночі, людина з великим серцем та справжній патріот своєї держави.
Він захищав рідну Україну, наш з вами спокій, наше щасливе майбутнє, але нажаль, віддав за це найдорожче – своє життя…
Наш Захисник до останнього був вірний військовій присязі, стоячи на захисті своєї Батьківщини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Героя.

Схиляємо голови перед подвигом нашого земляка- захисника!

Вічна Пам’ять та шана Герою!

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