Шахраї представляються благодійниками і збирають гроші

Навіть у воєнний час аферисти не полишають спроб ошукати громадян. Зловмисники швидко адаптуватися до нових реалій і реалізовують нові сценарії шахрайства.

Невідомий аферист, який назвався представником відомого благодійного фонду, ошукав мешканця району. Аферист зателефонував на мобільний та розповів про терміновий збір коштів на допомогу ЗСУ. Коли чоловік погодився допомогти, шахрай скинув фішингове посилання, за яким можна було перевести кошти. Потерпілий ввів всі дані картки і з неї зник увесь залишок – понад 14 тисяч гривень. Чоловік звернувся з заявою в поліцію, особу зловмисника встановлюють.

Поліцейські закликають громадян бути пильними та отримувати інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Відомо, що працівники благодійних фондів здійснюють свою діяльність через офіційні сторінки та сайти. Спроби отримати кошти телефоном чи в переписці – шахрайські. Люди, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців

Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Також слід пам’ятати, що не варто переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

Якщо ж фінансову інформацію розголошено, слід негайно звернутися до банку й заблокувати картку.