Київський зоопарк – чудове місце для сім’ї та дітей



Особливістю столичного зоопарку є велика кількість звірів, тому територія наповнена різними вольєрами, водоймами, акваріумами та окремими павільйонами. Іноді й цілого дня буває мало, щоб оминути всіх звірів, вивчити їх та додатково зробити пам’ятні фотографії. Також на території налічується 130 різних видів дерев, що створює в цілому комфортну атмосферу.

Територія зоопарку вважається також науковим центром, тому що тут ведуться роботи з акліматизації тварин та розмноження деяких рідкісних видів. Відвідуючи Київський зоопарк, заздалегідь необхідно придбати квитки. Сервіс Kontramarka.ua стане помічником у цій справі, де потрібно лише вибрати дату, вказати кількість осіб та зробити бронювання з подальшою оплатою.

Що є у зоопарку?

Найбільш цікавими тваринами є слони, зубри, фламінго, пелікани та коні Пржевальського. Окремими категоріями можна виділити жираф, верблюдів, кенгуру та черепах. Також окремо павільйони робляться у форматі екосистем ареалів, що є чудовим способом імітувати ті місця, де тварини звикли перебувати.

Кожен відвідувач має право стати волонтером та приносити до зоопарку різноманітні ласощі, іграшки, ковдри чи грошові винагороди. Але також є зведення забороняючих правил, чого не можна робити у зоопарку:

• дражнити і турбувати тварин;

• курити та розпивати спиртні напої;

• чіпати робочий інвентар співробітників зоопарку;

• приносити домашніх вихованців;

• використовувати спалах під час фотографування;

• заходити за огорожі.

До речі, у зоопарку є багато почесних та відомих тварин. Наприклад, вік уссурійської ведмедиці становить 26 років, горилі-самцю – 42 роки, також є птах казуару у віці 60 років. Київський зоопарк є унікальною можливістю познайомитися з цими тваринами та отримати масу задоволень.

Особливості купівлі квитків

Після вибору дати на сайті Kontramarka.ua у відповідному розділі потрібно перейти на форму придбання квитка. Є вхідний повний квиток і квиток для дитини від 6 до 16 років, який коштує трохи дешевше. Поточна ціна від 100 до 180 гривень, але у деякі дні ціна для всіх буде фіксованою – 100 гривень.

Після вибору типу квитка потрібно вказати контактні дані, спосіб доставки та спосіб оплати. Формат електронних квитків є найкращим, адже є можливість не роздруковувати та не отримувати паперовий квиток, що суттєво економить час. Якщо виникли складнощі, то консультанти готові надати допомогу та свої рекомендації щодо купівлі квитків.