Війна забрала молодого Героя: загинув Андрій Панасюк

І знову війна, страшна та невблагана, забрала молоде життя у нашого земляка. Про це повідомляє голова Шумської громади Володимир Боярський.

З глибоким сумом повідомляємо, що у бою з російським окупантом 9 травня на Донеччині загинув Панасюк Андрій Петрович, житель села Тилявка, 1991 року народження.

Він мав багато друзів та був доброю та щирою людиною. Хоробро крокував вперед, завжди підтримував та допомагав рідним і побратимам. Служив стрільцем-помічником гранатометника. Сміливо та рішуче виконував свій військовий обов’язок, адже дома на нього чекали кохані дружина та діти.

Низько вклоняємося подвигу Героя у протистоянні російській навалі…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам”ять та вічна слава Захиснику України!