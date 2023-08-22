09:13 | 22.08.2023
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Війна забирає найкращих – загинув Тарас Романюк з Тернопільщини

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Війна забирає найкращих, цвіт нашої нації!
🕯️20 серпня 2023 року в наслідок важкого поранення отриманого в бою за Батьківщину, загинув житель села Іванівка Підволочиської громади, молодий воїн, мужній доброволець бригади Нацгвардії «Азов» ТАРАС РОМАНЮК (2001р.н). Про трагедію повідомляє Підволочиська міська рада.

🙏Щиро співчуваємо батькам, братові з сімʼєю, всім рідним та близьким, односельчанам та побратимам!!!

Вічна памʼять Герою!!!
🇺🇦Герої не вмирають!!!

 

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