Паломництво до Почаївської лаври: попри заборону чотирьох обласних рад піша хода відбувається

Попри заборону чотирьох обласних рад оборони, піша хода до Почаївської лаври відбувається. 19 серпня прочани з Кам’янця-Подільського вирушили до святині на Тернопільщині.

Поки триває піша хода до Почаївської лаври, у місті кажуть, нічого про паломництво не знають. У міській раді журналістам Суспільного сказали, ситуацію не коментуватимуть, поки голова громади Василь Бойко у відпустці. У Почаївській лаврі про богослужіння, які заплановані на 25 серпня, не розповідають. Саме в той день паломники, які 19 серпня розпочали ходу з Кам’янця-Подільського, планують прийти до Лаври.

Почаївська лавра. Фото: Суспільне Тернопіль

Жителі Почаєва, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, про цьогорічне паломництво до Лаври кажуть:

“Люди йшли з давно і вони будуть іти, ніхто їх не зупинить. Якби мала можливість, я теж би пішла. Я досить довгий термін ходила і 100% пішла б. Просто домашні обставини мені зараз не дозволяють”, — говорить жителька Почаєва Анжела Магус.

Анжела Магус. Фото: Суспільне Тернопіль

“Я в ту пішу ходу не вмішуюсь”, — розповіла жителька Почаєва, яка не представилась.

Жителька Почаєва. Фото: Суспільне Тернопіль

“На це можна дивитися з багатьох сторін. Тому я кажу, я до цього не пристосовуюсь, бо я не знаю з якими думками люди йдуть”, — каже говорить Ангеліна Шилюк.

Ангеліна Шилюк. Фото: Суспільне Тернопіль

На засіданні обласної ради оборони 11 серпня прийняли рішення заборонити ходу до Почаєва.

“Враховуючи ситуацію, заслухавши військових, представників СБУ, Нацполіції, а також коменданта області, було прийнято рішення щодо заборони таких дійств, такої ходи по території області”, — каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Сергій Зюбаненко і Володимир Труш. Фото: Суспільне Тернопіль

“Дійшли до висновку, що даний захід, який буде напевно що проведений, він несе небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації ворога, які можуть потім використати у своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільним проведення такого заходу”, — розповів виконувач обов’язків начальника обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко.

Почаївська лавра. Фото: Суспільне Тернопіль

Таке ж рішення прийняли в Хмельницькій, Волинській і Рівненській областях. Адвокат Віталій Вітів рішення рад оборони телефоном прокоментував так:

“Це рішення було прийняте відповідно до введеного воєнного стану та суспільної необхідності з безпеки і забезпечення їх здоров’я. Ці рішення не були оскаржені і вони не скасовані судами. Вони діють. Місцевою громадою, місця релігійного центру куди вони прямують не забезпечено належну кількість укриттів, бомбосховищ, які б дозволили особам перебувати в безпеці у випадку повітряної тривоги. Відтак такого роду масові заходи можуть призвести до колосальних жертв, що є недопустимим. І тому повністю пропорційним є впровадження відповідних обмежень”.