Віктор Уніят отримав відзнаку «За заслуги в розвитку освіти, науки та економіки»

У ці липневі дні свій день народження відзначає відомий тернопільський історик, почесний краєзнавець, відповідальний секретар газети «Свобода» — Віктор Уніят.

З нагоди ювілейної дати його привітав Президент Академії соціального управління та Фонду реєстрації неординарних ідей та проєктів, член президії Академії економічних наук України, віце-президент НАН ВО України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Богдан Андрушків.

Під час зустрічі у редакції газети «Свобода» Віктору Уніяту було урочисто вручено відзнаку Академії соціального управління та Фонду реєстрації неординарних ідей та проєктів — «За заслуги в розвитку освіти, науки та економіки».

Віктор Уніят — автор численних наукових і публіцистичних праць з історії та краєзнавства Тернопільщини, активний громадський діяч, який десятиліттями популяризує рідний край через газету, книги, лекції та виступи.

Щиро вітаємо Віктора Уніята з днем народження та заслуженою нагородою! Бажаємо нових творчих звершень, міцного здоров’я та життєвих радостей!