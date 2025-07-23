Увага! Розшукується 15-річний тернополянин Роман Сиваков

Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Романа Сивакова, 2009 року народження, мешканця Тернополя.

🔺 22 липня хлопець вийшов з дому та не повернувся.

Станом на зараз його місце перебування невідоме.

Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих: якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти у пошуках Романа, або знаєте, де він може перебувати — негайно повідомте поліцію.

📞 Телефонуйте за номерами:

(0352) 27-11-70 або на лінію «102»

🧠 Кожен дзвінок може стати вирішальним у пошуках дитини. Не залишайтеся осторонь!