Виконуючи свій військовий обов’язок загинув Володимир Кукуруза
Знову трагічна звістка прийшла у Вишнівецьку громаду…
Виконуючи свій військовий обов’язок по захисту Батьківщини, 5 червня, у бою на Донеччині, від мінометно-артилерійського обстрілу загинув житель с. Федьківці, солдат Кукуруза Володимир Васильович, 20.07.1995 р.н.
З перших днів повномасштабного російського вторгнення він “штурмував” військомати з бажанням йти на боротьбу з окупантом, хоча мав проблеми із здоров’ям.
11 березня 2022 року Володимир став військовим, гранатометником механізованого батальйону військової частини А0222.
Щирі співчуття рідним і близьким Володимира…
Вічна слава і вічна пам’ять Герою-Захиснику!