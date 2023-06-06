Війна з російськими загарбниками забрала життя Сергія Дуная з Тернопільщини

🇺🇦🔥Війна з російськими загарбниками, на жаль, забрала життя ще одного мужнього воїна – мешканця села Карначівка, Сергія Дуная. Про це повідомляє міський голова Збаразької громади Роман Полікровський.

❤️‍🩹51-річний захисник України, командир взводу, капітан військової служби загинув 4 червня внаслідок поранень, несумісних з життям, отриманих під час мінометно-артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

😢Загиблого Героя Сергія Дуная будуть зустрічати завтра, 7 червня, у сквері Героїв міста Збаража о 12.00 годині.

Далі траурний кортеж попрямує до Лановець, а потім до рідної оселі в селі Карначівка

✝️Похорон – 8 червня о 10.00 годині в Церкві Успіння Божої Матері села Карначівка.

❤️Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна слава Герою!💙💛



☝️ Мер закликає усіх гідно зустріти нашого Героя!