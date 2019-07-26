Вишукані та ідеально рівні квіти робить мешканка Тернопільщини Іванна Юзьвак

Вишукані та ідеально рівні квіти, листки, метелики з паперу за допомогою спеціальної машинки вирізає мешканка Заліщиків на Тернопільщині Іванна Юзьвак.

Талановита дівчина не тільки надає своїм творінням рівної форми, але й вдало компонує квіти різної величини та кольорів. А спеціальні кріплення міцно тримають вироби на будь-якому куточку стіни, не пошкоджуючи поверхню.

Як розповіла пані Іванна, створенням декоративних квітів своїми руками вона займається більше двох років.

— Якось до дня народження захотіла гарно задекорувати приміщення. Не хотілося витрачати зайві кошти на вартісні прикраси з магазину, тож взяла у свої руки оформлення кімнати. Вирізала декілька квітів та акуратно почепила на видноті. Гостям дуже сподобалися мої маленькі квіткові творіння, тож потім подружка попросила зробити для неї композицію. І понеслося сарафанне радіо. Інша подруга захотіла квіти, а потім ще одна. З часом почала удосконалювати майстерність. Згодом вирішила, що роботи можна і продавати. Бо ж квіти, які, наприклад, робила спочатку і через рік, відрізняються більшою вишуканістю, оригінальністю. Зараз дивуюся, як мої перші роботи могли всім подобатися, — поділилася умілиця.

Пані Іванна зазначила, що для неї найкращий час для цієї творчої праці – ввечері, коли родина засинає. Час, який відводить на роботу, залежить від розміру, складності виробу. Наприклад, на ростову квітку може йти до тижня, а робота над паперовою композицією на стіну займає приблизно день.

— Щоби кожна моя квітка виглядала досконало, потрібно добряче попрацювати над нею. Так, аби виготовити велику квітку «піон», витратила більше двох місяців. Ідеї для оформлення трішки з голови черпаю, а також спостерігаю за цікавими способами подачі, які роблять інші умільці. А для того, щоби зробити декоративні квіти, насамперед мені потрібен дизайнерський папір – матовий або перламутровий. Також можу робити квіти з ізолону, фоамірану. Цей матеріалий зручний тим, що не промокає та не рветься. А щоби нарізати пелюстки чи листочки для композиції, мені в цьому допомагає спеціальний прилад – плоттер. Це пристрій, що дозволяє відтворювати високоточні малюнки, креслення, карти, схеми та іншу інформацію на папері. Побудова графічного об’єкта відбувається автоматично за допомогою пишущого елементу. А прикріпити на стіну такі квіти можна за допомогою гачків-тримачів, які не пошкоджують поверхню. Можна ліпити вироби й за допомогою клейкої маси, яка також нешкідлива для вашої поверхні, — розповіла Іванна Юзьвак.

Дівчина розповіла, що стоячі квіти робить рідше, бо матеріали для їх виготовлення – затратні, що не зовсім вигідно для продажу, – пишуть Тернополяни.