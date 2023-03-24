Виступ гурту TVORCHI на «Євробаченні» коштуватиме майже 3 мільйони гривень — дані Prozorro
Про це йдеться в даних контракту на Prozorro.
АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» замовила підготовку виступу представників України на «Євробаченні» у ФОПа Ірини Дячук.
Підприємиця має надати послуги з підготовки, супроводу та створення сценічної постановки номера для представника від України під час прямої трансляції конкурсу, що відбудеться в Ліверпулі (Велика Британія).
Згідно з опублікованим контрактом, найдорожче обійдеться розробка ідеї та сценарію постановки номера, підготовка текстового опису сценічного номера з мудбордом, забезпечення постановки хореографії із залученням артистів шоубалету, репетицій, підготовка розкадровки, світлового рішення, графічного зображення постановки на схемі сцени, залучення бек-вокалістів, розробка спецефектів — загалом 882 366 гривень.
Розробка ідеї, схеми декорації та/або реквізиту для постановки, їх виготовлення та забезпечення доставки (включно з проходженням митних і безпекових процедур) коштує 765 913 гривень.
Забезпечення організації поїздки артистів шоубалету, режисера-постановника, хореографа, гримера та інших працівників із 1 до 16 травня 2023 року, включно з візами, проживанням у Варшаві та Ліверпулі, коштує 695 310 гривень.
Інші витрати від близько 130 до 200 тисяч гривень становлять: організація фотосесії учасників гурту TVORCHI, знімання відео режисерського бачення постановки, забезпечення сценічними костюмами учасників постановки, забезпечення демонстрації спецефектів у місці проведення конкурсу та розробка ідеї, виготовлення графічного супроводу номера за технічними вимогами організаторів «Євробачення».
Як зазначає портал «Dozorro», 2021 року АТ «НСТУ» заклало 576 тисяч грн на створення пісні, кліпу, а також поїздки гурту Go-A, який був учасником «Євробачення» того року.
Наступного року «Суспільне» уклалона Prozorro договір щодо «Євробачення-2022» на 20,3 млн грн. Значна частина цієї суми пішла на організацію нацвідбору на «Євробачення». Підготовка номера для Kalush Orchestra, а також поїздка команди на виступ коштувала 1,5 млн грн. Ще 222 тис. грн виділили на резервну телеверсію виступу гурту для показу під час трансляції — на випадок, якщо учасники не зможуть відвідати конкурс офлайн.
«Євробачення-2023»
Український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні-2022», тож наступний пісенний конкурс мав відбутися в Україні. Проте Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що конкурс-2023 пройде у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. В Україні «Євробачення» не відбудеться через повномасштабну війну.
Тож 67-й пісенний конкурс «Євробачення» прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня.
Конкурс відбудеться від імені України, тож в України залишається місце у фіналі. Крім того, представники «Суспільного мовлення» співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи шоу під час «Євробачення-2023». Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.