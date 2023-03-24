Виступ гурту TVORCHI на «Євробаченні» коштуватиме майже 3 мільйони гривень — дані Prozorro

Підготовка, супровід та створення сценічної постановки номера гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2023», коштуватиме 2,9 мільйона гривень.

Про це йдеться в даних контракту на Prozorro.

АТ «‎Національна суспільна телерадіокомпанія України» замовила підготовку виступу представників України на «Євробаченні» у ФОПа Ірини Дячук.

Підприємиця має надати послуги з підготовки, супроводу та створення сценічної постановки номера для представника від України під час прямої трансляції конкурсу, що відбудеться в Ліверпулі (Велика Британія).

Згідно з опублікованим контрактом, найдорожче обійдеться розробка ідеї та сценарію постановки номера, підготовка текстового опису сценічного номера з мудбордом, забезпечення постановки хореографії із залученням артистів шоубалету, репетицій, підготовка розкадровки, світлового рішення, графічного зображення постановки на схемі сцени, залучення бек-вокалістів, розробка спецефектів — загалом 882 366 гривень.

Розробка ідеї, схеми декорації та/або реквізиту для постановки, їх виготовлення та забезпечення доставки (включно з проходженням митних і безпекових процедур) коштує 765 913 гривень.

Забезпечення організації поїздки артистів шоубалету, режисера-постановника, хореографа, гримера та інших працівників із 1 до 16 травня 2023 року, включно з візами, проживанням у Варшаві та Ліверпулі, коштує 695 310 гривень.

Інші витрати від близько 130 до 200 тисяч гривень становлять: організація фотосесії учасників гурту TVORCHI, знімання відео режисерського бачення постановки, забезпечення сценічними костюмами учасників постановки, забезпечення демонстрації спецефектів у місці проведення конкурсу та розробка ідеї, виготовлення графічного супроводу номера за технічними вимогами організаторів «Євробачення».

Як зазначає портал «Dozorro», 2021 року АТ «‎НСТУ» заклало 576 тисяч грн на створення пісні, кліпу, а також поїздки гурту Go-A, який був учасником «Євробачення» того року.

Наступного року «‎Суспільне» уклалона Prozorro договір щодо «Євробачення-2022» на 20,3 млн грн. Значна частина цієї суми пішла на організацію нацвідбору на «Євробачення». Підготовка номера для Kalush Orchestra, а також поїздка команди на виступ коштувала 1,5 млн грн. Ще 222 тис. грн виділили на резервну телеверсію виступу гурту для показу під час трансляції — на випадок, якщо учасники не зможуть відвідати конкурс офлайн.

«Євробачення-2023»

Український гурт Kalush Orchestra переміг на «Євробаченні-2022», тож наступний пісенний конкурс мав відбутися в Україні. Проте Європейська мовна спілка (EBU) вирішила, що конкурс-2023 пройде у Великій Британії, яка цьогоріч посіла друге місце. В Україні «Євробачення» не відбудеться через повномасштабну війну.

Тож 67-й пісенний конкурс «Євробачення» прийматиме Ліверпуль. Гранд-фінал відбудеться на арені Liverpool 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня.

Конкурс відбудеться від імені України, тож в України залишається місце у фіналі. Крім того, представники «Суспільного мовлення» співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи шоу під час «Євробачення-2023». Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.